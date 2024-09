Kleer’nZooi XXL: ‘Het is een duurzaam kledingparadijs’

Foto: Kleer'nZooi editie 2023, door Kevin van Leeuwen

Een duurzaam kledingparadijs: zo wordt het duurzame kledingevenement Kleer’nZooi XXL omschreven. Het is een podium voor diverse ondernemers en organisaties om hun diensten en producten op dit gebied te laten zien.



Manon Prins is van de organisatie van Kleer’nZooi XXL en vertelde erover in radioprogramma OOG Ochtendshow:

Het evenement wordt georganiseerd vanaf 19 september en op 5 oktober is een grote finale van het evenement. Het is de derde keer dat het evenement wordt georganiseerd. In voorgaande edities was dit het op één dag georganiseerd. De eerste editie trok 200 bezoekers, maar de tweede editie was goed voor 2100 bezoekers. Dat smaakte naar meer: “We willen mensen inspireren om op een andere manier naar hun kledingkast te laten kijken”, vertelt Prins, “Daarvoor zijn al superveel toffe initiatieven in Groningen en die bieden wij een podium, maar dit jaar wilden we groter en zetten we Groningen drie weken lang in het teken van duurzame textiel!”

Uitgebreid programma

Op 5 oktober wordt een groots evenement georganiseerd in de Martinikerk, vertelt Prins. “Dan hebben we het over belangrijke thema’s als kleding ruilen, kleding lenen bij de kledingbieb en ook tweedehands kleding kopen.” Met kleding ruilen kun je eigen kleding meenemen en dan omruilen voor een ander artikel en de kledingbieb is een systeem waar je voor een korte periode kleding kunt lenen.”

Daarnaast is er ook een gedeelte in het Groninger Forum, met o.a. een modeshow met de titel ‘Betere Bodeshow’. Dit is een modeshow op basis van duurzame kleding.

Workshop

Voorafgaand worden ook diverse workshops georganiseerd. Zo is er een workshop met zeefdrukken. Met deze techniek kun je oudere kleding opnieuw stylen en persoonlijker maken door ze te voorzien van een opdruk. Er is ook een workshop om kleding te repareren. “Vroeger was dat heel normaal, bijvoorbeeld dat iemand zijn sokken ging stoppen, maar dat is een ambacht dat helemaal verdwenen is”, constateert Prins, “en zo kun je leren repareren.” Ook is er een workshop waarbij bijvoorbeeld bloezen worden gecombineerd tot een crop-top, of andere manieren om kleding te upcyclen.

Vrijwilligers gezocht

Het evenement wordt georganiseerd door 23 vrijwilligers, vertelt Prins, waarbij natuurlijk altijd mensen welkom zijn om het team uit te breiden. “Voor evenement zelf zoeken we handjes voor de opbouw, afbouw, tijdens de dag zelf, het organiseren van de kledingruil, enz.

Het evenement Kleer’nZooi XXL wordt van 19 september t/m 5 oktober georganiseerd. Alle informatie, zoals het programma in informatie voor vrijwilligers, is te vinden op hun website .

