KidsUnited heeft na ruim twintig jaar eigen clubgebouw: “Dit biedt zoveel mogelijkheden”

Foto: Andor Heij

Op sportpark De Kring is zaterdag het nieuwe clubgebouw van KidsUnited geopend. Onno Kukler omschrijft de opening als een grote wens die in vervulling is gegaan.

Hoi Onno! Hoe hebben jullie deze dag vandaag beleefd?

“We waren hier vanochtend al heel vroeg. Er moest van alles opgebouwd en klaargezet worden. Niemand mocht het clubgebouw in, want hoe het er uit zag dat moest een verrassing blijven. Uiteindelijk hebben we het met een klein aantal mensen voorbereid. Om 12.00 uur begon het openingsfeest. We Hadden TikTok Tammo uitgenodigd die een bijdrage heeft gedaan. Na een toespraak, waarbij alle sponsoren en iedereen die heeft meegeholpen, werden bedankt, was het moment daar.”

Hoe zag de openingshandeling er uit?

“We hadden een lint om het gebouw gespannen. De kinderen hadden allemaal een schaartje gekregen. Gelijktijdig is men begonnen te knippen. Nadat het lint doorgeknipt was drukte onze zoon Sandro op een knop waardoor er confetti de lucht in werd geschoten. Dat was het startschot van de opening. Daarna mochten de gasten en geïnteresseerden het gebouw bekijken.”

Hoe ziet het gebouw er uit? Kun je ons meenemen?

“Ik weet niet waar ik moet beginnen want het is zo ontzettend mooi geworden. Het clubgebouw heeft een grote ruimte met een podium. Er staat een voetbalspel, er is hele mooie verlichting opgehangen en de kleuren groen-wit zijn prominent aanwezig. Dat zijn namelijk onze kleuren. Het oogt heel gezellig. De muren zijn nog kaal, maar na verloop van tijd gaan we daar mooie voorwerpen neerhangen. Het gebouw beschikt daarnaast over sanitaire voorzieningen zoals invalidetoiletten.”

Tekst gaat verder onder de foto:

Het nieuwe clubgebouw van KidsUnited op sportpark De Kring. Foto: Andor Heij

Voor de mensen die KidsUnited niet kennen. Wie zijn jullie?

“Wij zijn een unieke sportvereniging in Nederland. Onze zoon werd in 1995 ernstig ziek. In 2003, toen hij tien jaar oud was, gaf hij aan graag te willen voetballen. Maar vanwege zijn beperking kon hij nergens terecht. Dat was voor Margriet en mij de reden om zelf een voetbalclub op te zetten. Sinds 2003 bestaat KidsUnited waarbij we aangepaste voetbaltrainingen geven voor jeugd met een beperking. Op dit moment hebben we 155 leden, 25 trainers en vele vrijwilligers. Tegenwoordig bestaat er ook in Amsterdam een vereniging als KidsUnited. Daarnaast zijn er meer verenigingen, maar die zijn allemaal onderdeel van een grotere voetbalvereniging. Wij zijn volledig zelfstandig.”

En in al die jaren hebben jullie nooit een clubgebouw gehad …

“Klopt. We zijn begonnen in Lewenborg. In 2012 zijn we overgegaan naar sportpark Het Noorden. In 2016 brandde een deel van de faciliteiten op die plek af waarop wij een tijdje bij de FC op Corpus hebben gezeten. Sinds een aantal jaren zitten we op De Kring. Een prachtige plek die bij ons past en waarbij de relatie met PKC erg fijn en hecht is. Maar inderdaad, een clubgebouw hebben we nooit gehad. Het was altijd een wens.”

Heeft het ontbreken van dit gebouw jullie niet geremd in de ontwikkeling?

“Nee. De afgelopen jaren hebben we genoeg leuke dingen gedaan. Een dagje met de leden naar Schiermonnikoog. Wedstrijdjes spelen tegen de politie of de brandweer. Maar de behoefte aan een eigen gebouw groeide wel. Een plek waar je je terug kunt trekken. Waar je samen met de leden wedstrijden van het Nederlands elftal kunt kijken, waar er bingo gespeeld kan worden, leuke activiteiten in de zomervakantie georganiseerd kunnen worden, of waar ouders samen een kopje koffie kunnen drinken. En dat kunnen we nu.”

Heeft het veel voeten in de aarde gehad om het te realiseren?

“De eerste gesprekken stammen uit 2008. Onze hoofdsponsor heeft toen gezegd er mee aan de slag te willen gaan. Hij heeft daarin woord gehouden en ontzettend veel werk daarin verzet. Door de jaren heen hebben zich steeds meer mensen achter dit idee geschaard. Vergelijk het met een sneeuwbal die je vanaf een berg naar beneden rolt. Die wordt groter en groter. Uiteindelijk zijn er vijftig bedrijven geweest die gesponsord hebben. En al die mensen die een bijdrage hebben gedaan. Alles is voor ons even waardevol geweest. En nu staat het er. Wauw!”

Je klinkt trots en blij tegelijk …

“Dat zijn we ook. De komende tijd zal het nog even wennen zijn. Aanstaande woensdag hebben we onze eerste reguliere training. Dan gaan we kijken hoe het valt en past. Mensen moeten nog even hun draai vinden. Waar staat dit? Waar kan ik dat vinden? En is dit zo wel logisch? Maar dat zal zijn plekje allemaal wel krijgen. Wij zijn in ieder geval heel blij.”