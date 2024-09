Katie Melua komt naar ESNS als gastspreker

Katie Melua - Foto: Harald Krichel via Wikimedia Commons

Katie Melua komt in januari naar Groningen. De bekende Britse zangeres doet mee aan een besloten ‘keynote-interview’ op de conferentie van Eurosonic Noorderslag.

Tijdens de ‘ESNS Conference’ praat Melua, samen met haar manager Sumit Bothra, met moderator and psychologe Anne Löhr over de balans tussen het zijn van artiest en het moederschap. De bijeenkomst is niet bedoeld voor het algemeen publiek, maar voor de duizenden medewerkers uit de muziekindustrie die jaarlijks ook naar ESNS komen.

Het is niet de eerste keer dat Melua naar ESNS komt. In 2011 en 2013 stond de singer-songwriter uit Groot-Brittanië (bekend van haar hit “Nine Million Bicycles”) ook al op ESNS.