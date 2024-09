Kat is te hulp schietende brandweerlieden te snel af

Foto: Joaquín Lo Sie Sen - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest zondagavond in actie komen voor een kat in problemen aan de Polderstraat in Stad. Nieuwsfotograaf Joaquín Lo Sie Sen van 112groningen.nl zag dat de kat echter niet op reddende engelen zat te wachten.

De melding van een dier in problemen kwam rond 18.40 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een hoogwerker naar de locatie werd gestuurd. “Een kat is omhoog geklommen”, vertelt Lo Sie Sen. “Het dier is in een vensterbank op de tweede verdieping terecht gekomen en durfde niet meer zelfstandig naar beneden. De bewoners hebben daarop de hulpdiensten gebeld. Brandweerlieden hebben de hoogwerker gepositioneerd om het dier uit de benarde positie te bevrijden.”

Tijdens de reddingsoperatie sprong het beestje echter zelfstandig naar beneden. “Het kwam op vier pootjes op de grond terecht. Medewerkers van de Dierenambulance, die ook ter plaatse waren, hebben in de omgeving nog gezocht naar het dier, maar de kat liet zich niet meer zien.” De hulpdiensten zijn daarop weer teruggekeerd naar de kazerne.