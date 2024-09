Kartrekkers nodig om wooncomplex Garmerheerd van de grond te krijgen

Foto: RomkeHoekstra - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=102707775

In Garmerwolde wordt er al zo’n tien jaar gesproken om wooncomplex Garmerheerd van de grond te krijgen. Een bijeenkomst eerder deze maand heeft duidelijk gemaakt dat er kartrekkers nodig zijn om de volgende stap te kunnen maken.

Garmerheerd moet een meergeneratiehof waar mensen van verschillende leeftijden kunnen wonen. Met het complex moet de leefbaarheid in het dorp een impuls krijgen. Door een dergelijk gebouw neer te zetten wordt het mogelijk dat inwoners langer in het dorp kunnen blijven wonen. Bij de bijeenkomst, die gehouden werd in dorpshuis De Leeuw, waren negentien geïnteresseerden aanwezig. Het ging om een vervolgbijeenkomst. Afgelopen zomer werden de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd. Dit onderzoek maakt duidelijk dat de mogelijkheden in Garmerwolde aanwezig zijn om een dergelijk gebouw te realiseren.

Bij de bijeenkomst eerder deze maand hebben de geïnteresseerden hun wensen geuit. Deze worden naast het haalbaarheidsonderzoek gelegd waarna er gekeken wordt hoe de ontwikkeling verder opgepakt kan worden. Wel is duidelijk dat voor die verdere ontwikkeling een groep mensen nodig is die de kar willen trekken en die in een kerngroep of trekkersgroep willen gaan zitten. Dit zal de komende tijd vorm moeten gaan krijgen.