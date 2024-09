Kapotte trein zorgt voor vertraging (opgelost)

Foto: Sebastiaan Scheffer

Een kapotte trein heeft zondag in het begin van de middag voor vertraging gezorgd op de trajecten richting Veendam en Winschoten.

De problemen begonnen aan het einde van de ochtend. Een trein viel stil tussen het Hoofdstation en Groningen Europapark. Daardoor konden er minder treinen rijden vanaf Groningen in de richting van Hoogezand. Een storingsploeg van spoorbeheerder ProRail kwam ter plaatse om het euvel op te lossen. Rond 12.30 uur was het gelukt om de trein weer in beweging te krijgen.

Inmiddels rijden de treinen weer volgens de dienstregeling. Reizigers moeten nog wel rekening houden met kleine vertragingen.