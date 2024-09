Kaartverkoop voor Eurosonic Noorderslag gestart

Foto: Niels Knelis

ESNS (Eurosonic Noorderslag), start deze donderdag de kaartverkoop voor de 39e editie van het jaarlijkse showcasefestival, dat plaatsvindt van 15 t/m 18 januari.

ESNS heeft ook de eerste zes Nederlandse acts voor Noorderslag aangekondigd. Het gaat om Hannah Mae, Jaïr Faria, Milolaathetlukken, Frenna, F10 en Parker Fans. Noorderslag vindt plaats op zaterdag 18 januari in De Oosterpoort.

Het woensdagavondprogramma verkast naar de Oosterpoort. Voorheen vond de eerste dag van ESNS plaats op diverse locaties in de binnenstad. De woensdag is toegankelijk voor bezoekers aan de ESNS-conferentie en mensen met een ESNS passe-partout. Dagkaarten voor de woensdag zijn slechts beperkt verkrijgbaar.

Op donderdag en vrijdag ligt de focus op Eurosonic, in een groot aantal locaties in de binnenstad. ESNS heeft meer locaties toegevoegd, ondanks de grote financiële druk in de culturele sector. Het festival trekt jaarlijks meerdere honderden artiesten en bands.

Anna van Nunen, directeur ESNS: “De keuzes voor deze editie waren zeker niet allemaal makkelijk. Maar juist daardoor hebben we scherp moeten nadenken over hoe we Groningen, als de thuisbasis van ESNS, nog beter kunnen inzetten. Met nieuwe locaties en een speciale focus op donderdag en vrijdag zetten we Groningen wederom supersterk op de kaart. We blijven onze missie trouw: een krachtig podium bieden voor divers en vernieuwend Europees talent.”

Passe-partouts, dagkaarten en jongerentickets voor Eurosonic Noorderslag zijn per direct verkrijgbaar, via http://ESNS.nl