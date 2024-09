JOVD: ‘Jaren praten zonder vooruitgang, ga nu eens bouwen!’

Foto: Joris van Tweel

“Er wordt al te lang vergaderd zonder dat er écht iets gebeurt. We moeten nu bouwen voor studenten en starters, niet morgen, maar vandaag,” aldus Lisa Lewis, voorzitter van de JOVD in Groningen. De jongerenorganisatie, gelieerd aan de VVD, wil met name dat het aantal woningen voor studenten snel wordt opgekrikt.

De containerwoningen op de Zernike Campus zijn een positieve stap in de juiste richting, vindt de JOVD. Maar dat is nog lang niet genoeg, vertelt Lewis: “We zijn blij met de oplevering van de woningen op Zernike, maar dit is een tijdelijke oplossing. Groningen heeft meer permanente (studenten)woningen nodig.”

De JOVD Groningen pleit onder meer voor het permanent maken van de succesvolle Hospi Housing-pilot, waarin particulieren kamers aan studenten verhuren. “Hospitaverhuur is een sociale en duurzame manier om het kamertekort aan te pakken. Dit initiatief moet permanent worden gemaakt gezien het succes,” stelt Lewis, die vindt dat de focus binnen de woningbouwopgave te veel op sociale huur ligt: “Zonder dat er echt iets gebeurt. We moeten ons richten op meer diversiteit in het woningaanbod, zodat iedereen in Groningen een kans heeft. De tijd van praten is voorbij; Groningen heeft nú actie nodig. Begin met bouwen voor de toekomst van onze stad!”