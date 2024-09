JOVD Groningen bezorgd over coalitiebreuk in Provinciale Staten

Foto: Rick van der Velde

De JOVD Groningen uit haar zorgen op de val van de coalitie in de Provinciale Staten. De liberale jongerenorganisatie hoopt dat er snel een stabiele coalitie komt.

De coalitie viel door verdeeldheid over de aanleg van een windmolenpark bij de Eemshaven. De ChristenUnie trok zich terug uit de samenwerking nadat de BBB en Groninger Belang tegen het plan stemden, ondanks eerdere afspraken.

De recente gebeurtenissen tonen volgens JOVD Groningen aan dat er in de provincie een verschil in interpretatie is van wat betrouwbaar bestuur inhoudt. De ChristenUnie benadrukte tijdens het debat dat het van groot belang is om consistent te blijven in de uitvoering van plannen, een standpunt dat de JOVD Groningen volledig ondersteunt.

“Het is pijnlijk om te zien dat er binnen de coalitie partijen zijn die de afspraken moedwillig naast zich neerleggen,” zegt JOVD-voorzitter Yaram van Silfhout.

Van Silfhout benadrukt het belang van betrouwbaar bestuur en het nakomen van afspraken. “Afwijken van tien jaar oude plannen schaadt het vertrouwen in de overheid,” stelt hij.

De JOVD roept Provinciale Staten op snel een stabiele coalitie te vormen, met transparantie en betrouwbaarheid als speerpunten, om de energietransitie en andere toekomstige uitdagingen aan te pakken.