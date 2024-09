Jorg Schreuders uitgeroepen tot Talent van de Maand in de Eredivisie

Foto: FC Groningen

FC Groningen-speler Jorg Schreuders is uitgeroepen tot Talent van de Maand in de Eredivisie. De 20-jarige middenvelder was in de eerste competitiemaand goed voor twee doelpunten en een assist.

FC Groningen is de Eredivsie goed begonnen met veel spelers uit eigen opleiding. Het team van trainer Dick Lukkien is nog steeds ongeslagen en staat met acht punten op de vierde plaats in de Eredivisie. Daarnaast is het na PSV het meest scorende team in de competitie, gedeeld met Feyenoord.

Schreuders is de eerste van FC Groningen die de award heeft gewonnen. In een video van ESPN laat de middenvelder weten: “Uiteindelijk is het heel mooi. Statistieken zijn feiten, maar je probeert ook verder te kijken dan dat. Ik voel mij goed en ben fit. Dat is een kwaliteit van mij. Ik kan het negentig minuten volhouden op een goede intensiteit. Het is leuk om een prijs te winnen.”

Naast Schreuders, is keeper Etienne Vaessen ook opgenomen in het Eredivisie Elftal van de Maand. De keeper kwam deze zomer over van RKC Waalwijk en maakte tot nu toe een goede indruk.

FC Groningen probeert de ongeslagen reeks aanstaande zaterdag voort te zetten. Feyenoord komt op bezoek in de Euroborg.