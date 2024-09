Jongen van 16 jaar opgepakt voor dealen hard- en softdrugs in binnenstad: “Zorgelijke situatie”

Foto via Politie.nl

Agenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Poelestraat een 16-jarige jongen aangehouden op verdenking van het dealen van hard- en softdrugs. Dat meldt de politie op sociale media.

De aanhouding vond rond 01.15 uur plaats. “Surveillerende agenten zagen twee personen een brandgang in de Poelestraat induiken”, schrijft de politie. “De agenten zijn er achter aan gegaan. Tijdens de controle bleek één van hen 16 jaar oud te zijn. Uit het onderzoek werd duidelijk dat hij hard- en softdrugs dealde waaronder hash en 3-MMC. In de jongen zijn kleding troffen we een mes en een weegschaaltje aan.”

In de zaak wordt onderzoek gedaan: “Het is een zorgelijke situatie waar we naast het onderzoek ook aandacht voor hebben.” De drugs en het mes zijn in beslaggenomen.