Jimmy Dijk onderscheiden met zilveren tomaat voor zijn werk in Groningen

Dijk (r) krijgt de zilveren tomaat opgespeld door Daan Brandenbarg. Foto: ingezonden

Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP-fractie in de Tweede Kamer is afgelopen week onderscheiden met de zilveren tomaat tijdens zijn afscheid als bestuurslid in Groningen. De zilveren tomaat is de op-een-na-hoogste onderscheiding binnen de SP.

Dijk was de afgelopen achttien jaar bestuurslid van SP Groningen. Na zijn installatie als Tweede Kamerlid in het voorjaar van 2023, en het opvolgen van Lilian Marijnissen als voorzitter van de SP-fractie afgelopen winter, is er geen tijd meer om de bestuursfunctie te vervullen. De zilveren tomaat werd uitgereikt door fractievoorzitter Daan Brandenbarg van de Groningse SP-fractie tijdens de jaarlijkse feestavond.

Daan Brandenbarg (SP): “Veel van je geleerd”

Brandenbarg roemde in zijn toespraak Dijk zijn toewijding en het verbond dat hij wist te sluiten met uiteenlopende groepen in Groningen. “We stonden samen op de barricaden met schoonmakers, thuiszorgwerkers, buschauffeurs en huurders, omdat Dijk ze met onze afdeling wist te verbinden en voor noodzakelijke verandering knokte. We hebben erg veel van je geleerd en zijn ontzettend trots dat je voor de SP in Den Haag onze partij leidt”, aldus Brandenbarg.

Jimmy Dijk (SP): “Gelijkwaardige kansen”

Dijk is blij met de onderscheiding: “Deze onderscheiding geldt voor iedereen waarmee we de afgelopen twintig jaar hebben gestreden, met mensen in onze gemeente om de stad en hun leven te verbeteren. Laten we er voor knokken dat we de verschillen tussen mensen verkleinen in plaats van vergroten. Dat we zorgen voor elkaar in plaats dat een klein deel geld verdiend over de ruggen van de ellende van anderen. En dat we waar mensen opstaan naast hen staan in de strijd voor gelijkwaardige kansen op een dak boven je hoofd, goedbetaald werk en zorg wanneer je dat nodig hebt.”