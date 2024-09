Jan Achterberg liep 14 marathons in 14 dagen: “We hebben het gehaald!”

Jan Achterberg tijdens training. Eigen foto.

Jan Achterberg heeft een uitzonderlijke hardloopprestatie achter de rug: hij heeft 14 marathons in 14 dagen gelopen. Hij vertrok in juli vanuit Overijssel en eindigde in Parijs, de dag voordat de olympische marathon plaatsvond.



Terug in Groningen en bijgekomen van de reis was Jan Achterberg te gast in radioprogramma OOG Ochtendshow om terug te kijken op deze prestatie:

Het doel van dit avontuur was om sport en het geloof met elkaar te verbinden. Hoe het zit volgens Achterberg is het volgende: “Als je gelooft dat God je heeft gemaakt en hij je heel bewust geschapen heeft, dan is je talent ook werkelijk iets wat hij gewild heeft, dat je dat hebt.”

Niet alleen

Achterberg liep een traject tussen Delden, in de buurt van Hengelo, naar Parijs. Hij deelde de route op in stukken met een lengte van een marathon, dus 42 km en 195 meter per keer.

Hij heeft de afstand helemaal zelf gelopen, maar kreeg ondersteuning van een team. Zo reed er een auto mee, met mensen die helpen als ondersteuning, om te koken. Zijn collega Fabiënne fietste mee en er was zelfs iemand die 12 van 14 dagen heeft meegerend, zo vertelt Achterberg.

Weinig blessures

Achterberg had onderweg best wel met wat blessures te maken, vertelt hij, maar het was relatief goed te doen. Er waren natuurlijk veel blaren op de voeten, maar dat was prima te dragen. Op het einde liep hij een ontsteking op aan zijn scheenbeen waardoor zijn rechter scheenbeen ging opzetten. “Dat was wel pijnlijk, maar dat was pas op het einde.”

Het succes smaakt naar meer

Achterberg is niet van plan om te stoppen met hardlopen, zo vertelt hij. Of hij gaat meedoen met de 4 Mijl weet hij nog niet, wat een tijdstechnische reden heeft. Daarnaast is het onder de aandacht brengen van sport in combinatie geloof iets waar hij verder op wil bouwen. “Dus waar we nu heel veel mensen misschien nieuwsgierig hebben gemaakt, willen we onszelf ook graag uitnodigen in kerken, jeugdgroepen en sportclubs, waar mensen meer over dit onderwerp willen weten. Dan willen we ons daar graag laten horen.”

