Jacob van Gelder kreeg zondagavond waarschijnlijk de eerste boete op nieuwe Ring-Zuid

Screencap uit video Jacob van Gelder (via Facebook)

Jacob van Gelder, in Groningen vooral bekend als voorzitter van ijshockeyclub GIJS, deed zondagavond laat even een ‘rondje ringweg’. Dat werd meteen een duur rondje, want voor het maken van het onderstaande filmpje kreeg hij direct een boete. Mogelijk zelfs de eerste op de nieuwe zuidelijke ringweg.

Zondag rond de klok van 22.30 uur dacht Van Gelder ‘dit moet lukken’, zo schrijft hij op zijn Facebook-pagina. “Omdat ik er toch was dacht ik: even de camera aanzetten. Prachtige beelden, totdat ik weer naar huis reed.”

Maar die camera zat wel in zijn telefoon, die hij met zijn hand vasthield. Dat mag niet en daarom zette een politiebusje Van Gelder langs de kant. “Geen enkele kans om er onderuit te komen, wat ik ook probeerde”, stelt Van Gelder. De agenten die Van Gelder staande hielden waren ook duidelijk: er kwamen veel klachten binnen over mensen die filmen met hun telefoon. “En dan gaan wij daarop handhaven”, vertelt de agent aan Van Gelder in de auto.

Van Gelder was duidelijk niet blij met de bekeuring, vertelt hij in zijn video. Maar op Facebook is de GIJS-voorzitter genuanceerder: “Ik moet ook niet zulke domme dingen doen. Maar het resultaat kunnen jullie bewonderen in deze video. Ga er even voor zitten, het is de moeite waard.”