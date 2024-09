Jaarlijkse egeltelling van start: “Voor egels worden tuinen steeds belangrijker”

Dit weekend vindt de jaarlijkse egeltelling plaats. Heb je in je tuin een egel gezien, dan wordt gevraagd dit door te geven via de website van Tuintelling.

Elk jaar organiseert de Zoogdiervereniging, in samenwerking met Egelbescherming Nederland, de egeltelling. “Voor egels worden tuinen steeds belangrijker als leefgebied, door de groei van steden en dorpen”, laat de organisatie weten. “Tijdens het egelweekend brengen we in kaart waar egels leven. Geef dan aan ons door hoeveel je er gezien hebt. Vul het maximale aantal in dat je tegelijk hebt waargenomen. Dus zie je eerst één egel en even later twee, geef dan twee egels door. Geen drie, want dan tel je er misschien eentje dubbel. Heb je een dode egel gezien? Ook daarvoor is een invulveld op het telformulier.”

Schemering

Ook als je geen egel hebt gezien is dit waardevolle informatie voor de telling. Wil je zowel op de zaterdag als de zondag tellen, dan is dit mogelijk. “Maak dan voor de tweede dag een nieuw telformulier aan.” De grootste kans wanneer je egels tegen kunt komen is rond de scherming. Overdag slapen ze op een beschutte plek, om vervolgens ’s nachts op zoek te gaan naar voedsel.

Helft aantal egels verdwenen

Met de egel gaat het niet goed. Exacte aantallen zijn niet bekend, maar wel duidelijk is dat de populatie al jaren achteruit gaat. Volgens Natuurmonumenten is in tien jaar tijd de helft van het aantal egels verdwenen. Ze hebben steeds minder ruimte om te leven. Ze raken uitgehongerd, vergiftigd of worden overreden. Jaarlijks worden er zo’n 135.000 doodgereden. Zodra een egel zich bedreigd voelt, rolt hij zich binnen drie seconden op tot een balletje. En dat is gelijk één van de grootste problemen. Tegen auto’s werkt een vacht vol stekels niet. Verder verdrinken ze in vijvers en worden ze nog wel eens doodgereden door robotgrasmaaiers.

Egelvriendelijk

Natuurmonumenten raadt aan om tuinen egelvriendelijker in te richten. “Dit kan door bijvoorbeeld planten neer te zetten in plaats van tegels. En verder kun je het best zo min mogelijk doen. Laat blaadjes lekker liggen, daar komen insecten op af en daar zijn egels naar op zoek. Zijn er egels in de buurt of in je tuin? Zet wat harde kattenbrokken neer, zorg voor sluip-door-kruip-door gaatjes naar de buurtuinen, een gat van dertien bij dertien centimeter is al groot genoeg, zet een egelhuisje neer en de belangrijkste tip: laat ze verder lekker met rust”, aldus Natuurmonumenten.

Meedoen aan de telling kan op deze website.