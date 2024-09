Inspiratieloos FC Groningen heeft weinig te vertellen tegen Go Ahead Eagles

Foto: Daniel Theelen

FC Groningen heeft zondagmiddag in eigen huis met 0-1 verloren van Go Ahead Eagles. De thuisploeg had maar weinig in de melk te brokkelen tegen de mannen uit Deventer.

De Groningers begonnen met maar liefst zeven spelers uit de eigen jeugd aan het duel: Wouter Prins, Thijmen Blokzijl, Leandro Bacuna, Luciano Valente, Jorg Schreuders, Thom van Bergen en Romano Postema. De geschorste routinier Marvin Peersman werd gemist, want het jonge elftal van trainer Dick Lukkien had het lastig tegen de mannen uit Deventer.

Nog geen minuut na de aftrap kregen de Eagles al een grote mogelijkheid om de score te openen. Oud-FC-aanvaller Oliver Antman stond oog in oog met doelman Etienne Vaessen en schoot hoog over. De Trots van het Noorden kwam niet aan voetballen toe en moest het initiatief laten aan Go Ahead. Even leken de Groningers toch op voorsprong te komen. Romano Postema werd weggestuurd en legde de bal in het netje. Het was echter de grensrechter die buitenspel constateerde.

Doelman Vaessen wist meermaals een tegentreffer te voorkomen en zorgde zelf nog voor gevaar door te ver uit zijn doel te komen. Met een beetje mazzel ging de kopbal van Antman naast het lege doel.

Tweede helft

Gelijk na rust werd FC Groningen gevaarlijk. Luciano Valente trok naar binnen en vond de korte hoek. Het was Eagles-doelman Plogmann die knap redding bracht. Het was het enige wapenfeit van de Groningers in de tweede helft. Go Ahead Eagles was heer en meester en had FC Groningen volledig in de tang. De thuisploeg wist voorin niets uit te richten en werd teruggedrongen tot de eigen helft.

Toch bleven doelpunten uit. Even dacht Gerrit Nauber met het hoofd de score te openen, maar na ingrijpen van de VAR bleek ook hij buitenspel te staan. Paar minuten later, in de 75e minuut, was het alsnog raak voor de bezoekers. Vaessen kon een afstandsschot van Finn Stokkers maar half keren, waardoor invaller Oliver Edvardsen zijn ploeg op voorsprong kon schieten: 0-1.

Ook in de slotfase wist FC Groningen eigenlijk niets uit te richten. Go Ahead kreeg nog kansen om de score te verdubbelen, maar slaagde daar, mede dankzij de paal, niet in.

Volgende wedstrijd

Volgende week zondag gaat de Trots van het Noorden op bezoek bij Ajax. De aftrap in Amsterdam is om 16.45 uur.