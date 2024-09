“Ik zal niet kunnen slapen, ik ben heel benieuwd hoe Kamala Harris het gaat doen”

Wordt het een gamechanger in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen over acht weken? In de nacht van dinsdag op woensdag gaan presidentskandidaten Kamala Harris en Donald Trump de strijd aan tijdens een tv-debat van ABC. Audrey Wijnberg uit Stad gaat het debat op de voet volgen.

Hoi Audrey! Ik kan me voorstellen dat veel mensen in Groningen zoiets hebben; wat een slecht tijdstip dat dit debat plaatsvindt …

“Haha, ja. In mijn geboortestad Madison in de staat Wisconsin is het in de avond als het debat wordt uitgezonden. Maar dat neemt niet weg dat ik het vannacht ga volgen. Ik vermoed dat ik van tevoren ook niet kan slapen. Ik heb een abonnement op de New York Times genomen. Zij hebben straks tien mensen paraat staan die direct reageren en controleren op alles wat er gezegd wordt. Ja, dit gaat een belangrijke gebeurtenis zijn in deze presidentsrace.”

Je hebt een groot deel van je leven in New York doorgebracht. Inmiddels woon je al weer een hele tijd in Groningen. Hoe moeten we dit debat zien?

“De druk bij dit debat ligt bij Harris. Trump hoeft zich niet te bewijzen voor zijn aanhangers. Mensen die al jaren fan van hem zijn, die zullen hem ook na vannacht blijven volgen. Wat hij ook doet. Als hij slechte en lelijke dingen over Harris gaat zeggen, dat zal voor deze groep niet uitmaken. Harris is ondertussen zes weken bezig. In die partij is ontzettend veel gebeurd. Biden heeft het stokje doorgegeven en dat heeft de democratische partij een enorme boost gegeven.”

Is dit debat een voorbeeld van dat het je kan maken of breken?

“Dat denk ik wel. Bij dit debat zullen geen toeschouwers zijn. Als de één het woord heeft staat de andere microfoon uit. Dat is nadelig voor Trump die graag zijn grote mond roert. Anderzijds is Harris werkzaam geweest als aanklager in de rechtszaal. Zij is daar heel behendig in. Toch benijd ik haar positie niet. Ze is super intelligent en is ondertussen vicepresident onder Biden. Een zware baan waarbij je de president steunt en ook van alles leert.”

Voor de mensen die komende nacht gaan kijken: waar moeten we op letten?

“Dat is denk ik toch hoe de beide kandidaten zich presenteren. Trump heeft ineens Harris als tegenstander. Ineens is niet meer Biden maar hijzelf die oude man die meedoet aan deze presidentsverkiezingen. Zijn hele tactiek, dat voor een groot deel gestoeld was op het bespottelijk maken van Biden, kon in de prullenbak. De afgelopen periode maakte Trump een vermoeide indruk. Hij zag er niet goed uit. En waar het vanavond om draait: 27 procent van de mensen weet niet waar ze op gaan stemmen. Als Trump vannacht gaat breken met de vrouwenrechten dan zullen vrouwen en jonge mensen, Generatie Z, in de schoot van Harris geworpen worden.”

De vrouwenrechten zijn niet het enige waar Trump mee aan de haal wil gaan …

“Klopt. Hij wil ook flink gaan snijden in het onderwijs. Daarnaast is hij anti-immigrant. Zo wil hij dat mensen die naar de stembus gaan, een paspoort hebben. In Amerika wonen 350 miljoen mensen. Zeker zo’n 30 miljoen beschikt niet over een paspoort. Wat wil hij met deze groep? Trump was van 2017 tot 2021 president. Wat we geleerd hebben is dat wat hij zegt ook daadwerkelijk doet.”

Jij zit komende nacht voor de buis. Hoe zal dat in Amerika zijn?

“Ik denk dat er in Groningen wel meer mensen voor de buis zitten. Het is een belangrijk moment. En in Amerika: het zal stil zijn op straat. Dit debat zal één van de best bekeken televisieprogramma’s zijn van het jaar. Dit debat kan een gamechanger worden.