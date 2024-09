Hortus zet streep door open dag Chinese tuin: “Wordt verplaatst naar volgend voorjaar”

Foto: Hortus Haren

De open dag van de Chinese Tuin in de Hortus in Haren, die gepland stond op zaterdag 28 september aanstaande, gaat niet door. De dag wordt verplaatst naar zaterdag 17 mei.

“Het jaar 2025 is het Jaar van de Slang, dat staat voor vernieuwing”, laat een woordvoerder van de Hortus weten. “Dat lijkt ons een mooi moment om dan de geheel vernieuwde Chinese Tuin aan het publiek te laten zien. Dat we de open dag uitstellen is ook omdat de restauratiewerkzaamheden nog in volle gang zijn. Momenteel zien we, stap voor stap, de Ming-tuin, die uniek is in Europa, mooier en mooier worden.”

De afgelopen periode heeft men niet stilgezeten: “Er zijn nieuwe panelen bij de ingang geplaatst, die overgevlogen zijn uit China. De panelen bevatten echte Chinese teksten. Links staat geschreven ‘Shanghai – de geboorteplaats van de draken’ en rechts ‘Nederland – het land van de bloemen’. De komende tijd gaan we aan de slag met een nieuwe pergola. Komend voorjaar, wanneer alles tot bloei komt, past het vieren dat de Chinese Tuin echt af is uitstekend. De dag zal dan geheel in het teken staan van China waarbij het programma bestaat uit dans, muziek en lekkere hapjes voor jong en oud.”