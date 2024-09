‘Horeca in Groningen moet minder ‘mainstream’, gemeente moet overwegen panden te kopen voor cultuursector’

Foto: Teamchef Gerard de Jonge van het Politie-basisteam Groningen Centrum (@POL_TCGroningen)

Teveel kroegen en cafés in de binnenstad zien er hetzelfde uit en cateren voor hetzelfde publiek, vindt de raadsfractie van Student en Stad. De gemeente moet daar iets aan doen, stelt de partij. Eén of meerdere panden opkopen voor andersoortig horeca- en cultuuraanbod is volgens de fractie een goede optie.

Veel kroegen en cafés in de binnenstad hebben volgens het onderzoek een vergelijkbaar uiterlijk en concept, concluderen de leden van een speciale ‘denktank’ van Student & Stad. De studentenpartij ging in gesprek met studenten, kroegeigenaren (in Stad en Amsterdam) en met nachtburgemeester Merlijn Poolman.

Eenheidsworst in uitgaanscentrum

Uit die gesprekken concludeert de studentenfractie in de gemeenteraad dat bepaalde doelgroepen, zoals ouderen en afgestudeerde studenten, zich minder aangetrokken voelen tot het huidige aanbod. Met name de laatste groep zou gebaat zijn bij een meer divers aanbod, omdat de Groningen hen graag in de stad wil houden na hun studie. Ook LHBTIQ+ gemeenschap voelt zich nog niet volledig vertegenwoordigd voelt in het Groningse uitgaansaanbod, concludeert de denktank.

Grote feestcafés, met drommen mensen en harde muziek zijn er genoeg, stellen de onderzoekers. Maar hardcore, jazz en housemuziek missen en een echte grote plek voor LHBTIQ+’ers is er niet in het centrum van het uitgaansgebied: de Oosterstraat, de Gelkingestraat, de Poelestraat en de Peperstraat.

Dat laatste is juist iets wat de soms ‘grimmige sfeer’ in Poele- en Peperstraat zou kunnen opkrikken, vindt de denktank: “Ook is de ‘PALACE’ momenteel de enige ‘grote club’ in de stad en is ‘Het Pakhuis’ de enige uitgaanslocatie die zich richt op starters. Het aanbod aan uitgaansgelegenheden voor mensen tussen de 25 en 35 is dus zeer gering in Groningen.”

Eén of meerdere panden opkopen

Wat moet er dan gebeuren, volgens Student & Stad? De gemeente zou de ontwikkeling van een uitgebreider horeca-aanbod kunnen faciliteren, stelt de raadsfractie: “Vooral het idee om een pand op te kopen en hier een ondernemer in te plaatsen tegen een eerlijke prijs is volgens ons een haalbare en goede manier om diversiteit in de binnenstad te verbeteren.”

In Amsterdam gebeurde dat al eens. De gemeente kocht een aantal panden in het centrum van de stad, die vervolgens werden verhuurd aan ondernemers in de culturele sector.

Daarnaast moet het gemeentebestuur aan de slag met meer beleid om grip te houden op het nachtleven, besluiten de onderzoekers. Dit zou volgens Student & Stad het uitgaansleven aantrekkelijker maken voor een breder publiek en verschillende doelgroepen, waardoor de binnenstad bruisender en gevarieerder kan worden.

Gemeenteraad bespreekt resultaten

Over een kleine twee weken gaat de gemeenteraad praten over de uitkomsten van het onderzoek. Het hele rapport van de denktank van Student & Stad is hier te lezen.