Hoogleraar erfelijkheidsleer Nine Knoers geridded bij afscheid van UMCG

Foto via UMCG

Nine Knoers, klinisch geneticus in het UMCG en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, is vrijdagmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Burgemeester Koen Schuiling speldde haar de versierselen op tijdens tijdens een afscheidssymposium in de Blauwe Zaal van het ziekenhuis.

Ook het ziekenhuis eerde Knoers, die met pensioen gaat, me een hooglerarenpenning en een miniatuur van het beeld ‘De Verwondering’.

Knoers is gespecialiseerd in zeldzame, erfelijke nierziekten en werkt sinds 2018 in het UMCG als hoogleraar en afdelingshoofd van de afdeling Klinische Genetica. Daarvoor had Knoers al vergelijkbare functies bij de academische ziekenhuizen in Nijmegen en Utrecht. Haar onderzoek richt zich erfelijke nierziekten.

“Door haar visionaire aanpak behoort de research van de afdeling Genetica van het UMCG tot de top van de wereld”. schrijft het UMCG over Knoers. ôZij was de drijvende kracht achter succesvolle innovaties, zoals de integratie van genetische zorg voor patiënten met kanker, het farmacogenetisch paspoort en onze biobank Genetic Lines. Haar betrokkenheid bij al deze initiatieven heeft een positieve impact op de gezondheidszorg in Nederland en daarbuiten.”