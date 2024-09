Honingboom legt het loodje bij Hullabaloo Festival: “Heel erg zonde”

Foto: Stadspark Natuurlijk

Een honingboom in het Stadspark heeft het Hullabaloo Festival van vorige week niet overleefd. Dat meldt Stadspark Natuurlijk.

“De honingboom is een geschenk van de Groninger imkervereniging”, vertelt Lucy Pijttersen van Stadspark Natuurlijk. “Afgelopen voorjaar is de boom op zijn definitieve plek gezet in het voorpark van het Stadspark.” Toevallig was dat ook de plek waar afgelopen weekend fietsenrekken voor het Hullabaloo Festival stonden opgesteld. “Afgelopen week zijn deze fietsenrekken verwijderd. Naar alle waarschijnlijkheid is bij die werkzaamheden, waarbij men rücksichtslos te werk ging, de boom geveld.”

Pijttersen baalt: “Het is heel erg zonde. Het was een gift. De boom werd beschermd met palen, en toch redt zo’n boom het niet.” Volgens Stadspark Natuurlijk kan de communicatie bij de gemeente beter. “De vraag is waar je een boom plant. Wat is de beste plek? Nu zie je dat het binnen een half jaar al mis gaat. Was dit de beste plek om deze honingboom te plaatsen? Ik denk dat er betere communicatie tussen de gemeentelijke afdelingen noodzakelijk is om herhaling te voorkomen. Uiteraard is degene die de boom geveld heeft de veroorzaker. Ondertussen zijn er mensen die zeggen, waar maak je je druk om. Het is een exoot die oorspronkelijk alleen in Azië voorkomt. Maar de boom is geschonken en door de gemeente hier op deze plek neergezet. Ik vind het zonde dat het zo is afgelopen.”