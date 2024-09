Holtstek uitgeroepen tot schoonste straat van Oosterparkwijk

De titel werd gevierd met het uitdelen van ijsjes. Foto: ingezonden

De straat Holtstek is uitgeroepen tot de schoonste straat van de Oosterparkwijk. De titel werd uitgereikt na een verkiezing.

“De prijs bestaat sinds 2019”, vertelt duurzaamheidscoördinator Ellen Beck. “In onze wijk is een zwerfvuilteam actief. Vrijwilligers lopen iedere maandag gewapend met prikstok en vuilniszak door de wijk om straten en plantsoen netjes te houden. Deze vrijwilligers kunnen stemmen op wat volgens hen de schoonste straat is. Dit jaar werd er het vaakst gestemd op Holtstek.” Vorig jaar ging de prijs naar de Jan Hissink Jansenstraat. Eerdere winnaars waren de Hyacinthstraat, de Florakade, Het Graspad en de Tjerk Bolhuisstraat.

Bewoners in de straat zijn afgelopen dagen in het zonnetje gezet. Beck: “Om de titel te vieren kwam een ijscoman naar de wijk die trakteerde op heerlijke ijsjes. Daarnaast komt het bordje ‘De Schoonste straat van de Oosterparkwijk’ binnenkort in de straat te hangen. Volgens Beck is de wijk sinds de oprichting van het zwerfvuilteam aanzienlijk schoner en netter geworden.