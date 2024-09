“Het is nog altijd een beetje een taboe om te vertellen dat je knutselt aan modeltreinbanen”

In de Stadskerk aan de Friesestraatweg vond dit weekend de start plaats van het nieuwe modelspoorseizoen. Volgens Gerben Schutter van de Modelspoorvrienden Noord Nederland is het een prachtige hobby, maar rust er nog wel altijd een taboe op om er over te vertellen.

Hoi Gerben! De start van het nieuwe seizoen hebben jullie gevierd in de Stadskerk. Hoe hebben jullie dat gedaan?

“We hadden twee grote modulebanen staan. De eerste baan was achttien meter lang, de tweede baan had ongeveer een lengte van tien meter. Met deze banen was het mogelijk om er met je eigen trein op te rijden. Daarnaast hadden we verschillende marktkramen staan met demonstraties en materialen en voorwerpen op het gebied van modelbouw. Ook Emiel was te gast. Bij OOG hebben jullie afgelopen voorjaar aandacht aan hem besteed. Hij gaf bij ons een demonstratie hoe je bomen kunt maken.”

Eigenlijk was de Stadskerk dus de plek waar je als modelspoorliefhebber moest zijn. Was het druk?

“Je moet niet denken dat we honderden mensen hebben mogen verwelkomen. Maar we zijn tevreden. We hadden enkele tientallen bezoekers. Ook een aantal nieuwe gezichten, die we nog niet eerder op deze dagen hadden gezien. Zo raakten we onder andere in gesprek met een meneer die modelauto’s als hobby heeft. We hebben afgesproken dat bij het volgende evenement hij er ook onderdeel van uit gaat maken. Door treinen en auto’s te combineren trek je, zo denken wij, een groter en breder publiek.”

Werken aan je modelspoorbaan lijkt me een mooie hobby voor regenachtige en koude dagen. Wat dat betreft hadden jullie het geluk dit weekend niet mee …

“Ik denk dat heel veel mensen blij waren met de zonneschijn. Maar dat is wel één van de redenen waarom het bij ons wat rustiger was. Ook vanwege de andere evenementen die in Stad en Ommeland plaatsvonden. Zaterdagochtend hadden we bijvoorbeeld best wel wat bezoekers. De mensen vertelden dat ze eerst even bij ons wilden kijken en daarna door wilden reizen naar het evenement Stadskanaal onder Stoom. Op de museumspoorlijn tussen Veendam en Stadskanaal waren dit weekend allerlei activiteiten.”

Het nieuwe seizoen is dus begonnen. Gaat het een interessant seizoen worden?

“Ja, dat verwacht ik wel. De bekendste modelbaanmerken zijn Märklin, Fleischmann en Roco. De afgelopen periode zijn zij heel druk bezig geweest om nieuwe onderdelen en nieuwe modellen op de markt te brengen. Deze zijn inmiddels aangekondigd en komen vanaf nu in de verkoop. Als ik dat zie, dan word ik enthousiast, want er zit veel mooi en interessant spul tussen waar veel liefhebbers blij van worden, waaronder nieuwe treinseries.”

Heb je zelf al een idee wat je aan wilt schaffen voor je modelbaan?

“Ik heb voldoende treinen. Je kunt altijd meer kopen, maar op je modelbaan is er maar beperkt ruimte. En om de helft van je treinen in een kast te zetten, dat is ook zonde. Ik was 15 jaar oud toen ik van mijn ouders mijn eerste modelbaan kreeg. Op een gegeven moment krijg je dan een leeftijd dat de trein uit het zicht verdwijnt. Maar toen mijn pensioen naderde, zei mijn vrouw, is dat niet iets voor je, om dat weer op te pakken? Tien jaar geleden heb ik de modelbaan weer tevoorschijn gehaald en opgebouwd.”

En sindsdien heb je er veel tijd in gestoken?

“Absoluut. Een baan kun je altijd verbeteren en mooier maken. Wel kwam er tussendoor nog een verhuizing. Mijn baan heb ik dus af moeten breken en weer opnieuw op moeten bouwen. Dat heeft wel als voordeel gehad dat ik na heb kunnen denken over de vorm. Ik heb nu een baan met twee keer een U-vorm. Bij de eerste U heb ik een Nederlands landschap nagemaakt, waar ook Nederlandse treinen rijden. Op de andere U is een Duits landschap te vinden met materiaal van de Deutsche Bahn.”

Je klinkt vol passie als je over je hobby praat. Als je door de stad fietst, achter hoeveel voordeuren zou zich dan een modelspoorbaan bevinden?

“Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik denk op meer plekken dan je denkt. Gisteren kwam er ook iemand langs, iemand die in Vinkhuizen woont, die vertelde al tijden bezig te zijn met het aanleggen van een modelbaan. Wij kenden als stichting die persoon nog niet. Op één of andere manier is het een hobby waar een taboe op rust om er over te praten. Mensen vinden het vreemd als mannen van vijftig-, zestig- of zeventig jaar oud met modeltreinen rijden. Terwijl het een hele mooie hobby is. Je bent creatief bezig, je bent met techniek aan de slag. Je maakt een landschap zoals jij dat wilt, met alle facetten die daarbij horen.”

Jullie doel is ook om zoveel mogelijk kinderen aan een modelspoorbaan te helpen hè?

“Klopt. We hadden gisteren ook de gratis treinbaan voor kinderen, in de leeftijd van 10 jaar en ouder, die in een minimagezin opgroeien, opgesteld staan. Dat is een actie die kort voor het uitbreken van de coronacrisis is ontstaan. We hebben toen zo’n zestien banen weggeven. Inmiddels zitten we op een stuk of dertig weggegeven spoorbanen. Het aanschaffen van een modelbaan is behoorlijk prijzig. Wij hebben het mogelijk gemaakt dat als je ouders staan ingeschreven bij de Voedselbank, bij de Zeecontainer, bij Gea’s Weggeefwinkel of bij andere initiatieven in de provincie, dat je dan zo’n baan kunt krijgen.”

Heb je ook enig idee wat dat heeft opgeleverd?

“We weten het niet van iedereen precies, maar een aantal tieners bezoeken ons sindsdien regelmatig. Dat is ook gisteren weer gebeurd. Dan zie je één van de jongens op de dag een huisje, wat rails of een wagon uitzoeken. En dat is natuurlijk fantastisch. Wat ik al zei, een modelbaan is zoveel meer dan alleen met een trein rijden. Je creëert je eigen wereld met alle technieken die daarbij horen. Dat is waardevol.”

Meer informatie over de Modelspoorvrienden Noord Nederland vind je op hun Facebook-pagina. Daar kun je je als modelspoorliefhebber ook aansluiten.

Verslaggever Wouter Holsappel maakte afgelopen voorjaar een reportage over modeltreinen: