Het Heelal Deze Maand: ‘Maar liefst 4 planeten goed zichtbaar!’

Foto: Saturnus en Jupiter in oppositie met de zon. Foto door Michele Brusa

De sterrenhemel is voor veel mensen erg interessant. Sterrenkundige Jeffrey Bout vertelt dat er veel te zien is aan de hemel, maar tipt ook een aantal leuke andere activiteiten.



Bout was te gast in radioprogramma OOG Ochtendshow om in het item ‘Het Heelal Deze Maand’ daar alles over te vertellen:

Kijkactie met vallende sterren

Allereerst kijkt Bout terug op de kijkactie die hij afgelopen maand organiseerde in het Beijumerbos. Toen de aarde door de Perseïdenzwerm ging en er veel vallende sterren te zien waren, kwamen bijna 100 mensen af op zijn oproep om naar de sterren te kijken. Naast dat dit op de OOG site te lezen was, was dit de volgende ochtend ook in het NOS Journaal te zien. Een succesvolle actie om de sterrenhemel weer op de kaart te zetten.

Vier planeten goed zichtbaar

En deze maand is er ook weer heel wat te zien in de sterrenhemel! Zo zijn er maar liefst 4 planeten die goed te zien zullen zijn. Mars en Mercurius zijn in de vroege ochtend te zien in de eerste 3 weken van de maand. Saturnus is de hele nacht te zien. Hij is extra goed zichtbaar, omdat de planeet recht tegenover de zon staat, oftewel in oppositie met de zon. Op 16 september staat het zelfs vlak naast de maan, zodat je hem snel kunt vinden in de hemel. Op 22 september komt Jupiter ook naast de maan te staan.

Toch is er wel een telescoop nodig om de planeten echt goed te kunnen zien, vertelt Bout.

Leer meer over het heelal en het leven

Bout organiseert vanaf 20 september een sterrenkunde kindercursus in het Forum. Gedurende vijf avonden gaan kinderen van 8 tot en met 12 jaar die nieuwsgierig zijn naar het heelal op ruimtereis door het heelal. Er worden verhalen gedeeld en er zijn knutselworkshops.

Op donderdag 19 september organiseert Studium Generale een lezing met de titel “How Life Works”. Hierin wordt op allerlei vormen van leven ingegaan, waaronder ook buitenaards leven. Philip Ball geeft de lezing. Hij is journalist bij BBC en schrijver en hij komt vertellen wat leven eigenlijk is. Dit is vanaf 20:00 uur in de Aletta Jacobs Hal op het Zernike complex.

Tot slot tipt Bout ons op de Groningse vereniging voor weer en sterrenkunde, die ook weer is begonnen met zijn lezingen. Zij geven iedere maand een lezing in ‘t Vinkhuys in de wijk Vinkhuizen. Op 13 september komt om 19.45 uur in ’t Vinkhuys Orlin Koop, met de lezing “De dynamische Melkweg door de ogen van GAIA”. Hij laat zien wat voor ontdekkingen gedaan zijn met de GAIA sateliet.

Orlin Koop is bezig zijn proefschrift af te ronden in het Kapteyn Astronomisch Instituut in Groningen.

Het astronomische seizoen is dus weer volop losgebarsten en er is weer veel te zien aan de hemel. Begin volgende maand is sterrenkundige Jeffrey Bout weer te gast in radioprogramma OOG Ochtendshow om te vertellen wat er die maand te beleven is.

