Herfstweer blijft nog eventjes in de kast

Foto Andor Heij. Reitdiep, avond, zomer, weer

Het mooie weer blijft de komende dagen hangen, want de temperatuur zal overdag niet onder de 20 graden zakken. Pas na het weekend staat het herfstweer weer voor de deur.

Door Johan Kamphuis

Vrijdag is het zonnig en warm met 22 of 23 graden als maximumtemperatuur. Er waait een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. Komende nacht minima rond 10 of 11 graden.

Het weekend begint goed en is wederom zonovergoten bij 22 graden. De oostenwind is dan overwegend zwak, rond windkracht 2. Zondag zijn er flinke perioden met zon met in de loop van de dag een wat toenemende bewolking. Het wordt 23 graden en in de avond of nacht volgen enkele buien of nadering van een Franse depressie die de aanval inzet op het warme en zonnige najaarsweer.

Na het weekend klopt de herfst aan de deur. Dagelijks is er kans op een paar buien, soms waait het stevig en het kwik zakt tot iets onder de 20 graden.