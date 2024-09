Harenaar Erik zamelt geld in voor hersentumoronderzoek op Mont Ventoux

Foto: Erik Oosterhuis/bewerking: OOG

Vrijdag was een bijzondere dag voor Erik Oosterhuis uit Haren. Zijn plan was om drie keer de Mont Ventoux te beklimmen per fiets, als onderdeel van de actie Ventoux3. Hij wilde geld inzamelen voor onderzoek naar hersentumoren.

Het evenement is voor Erik de start van een nieuwe fase in zijn fietsende leven. Vijfenhalf jaar geleden liep hij namelijk niet-aangeboren hersenletsel op bij een botsing op de Meerweg in zijn woonplaats.

“Ik had een aanrijding met een andere fietser en daarbij heb ik niet aangeboren hersenletsel gekregen en kreeg ik last van overprikkeling”, zegt Oosterhuis in Haren Doet op OOG Radio. “Daar ben ik uiteindelijk binnen een week van af geholpen bij een kliniek, en voor mij gaf dat aan dat hersenen kunnen leren. Dat heeft me aangezet tot deze actie.”

Vrijdag was het zover en ging de Harenaar van start. Drie keer naar de top bleek al snel geen optie te zijn door de weersomstandigheden. “Vanwege de wind, dat was te gevaarlijk met afdalen en stijgen. Ik ben vier keer naar Chalet Reynard gefietst en heb mijn verzet wel gehad. Als wij drie keer naar de top gefietst waren hadden we 4400 hoogtemeters gehad, ik heb uiteindelijk ruim 4050 meters gehaald, dus op nog geen 400 meter na heb ik hetzelfde gedaan.”

Zijn inzameldoel heeft Erik ruimschoots behaald. Hij hoopte het symbolische bedrag van 2024 euro op te halen, omdat hij dit jaar van zijn overprikkeling af werd geholpen. Hoeveel was dan de uiteindelijke opbrengst? “2965 euro, en in totaal hebben we met de volledige actie dit jaar 190.101 euro op gehaald.”

