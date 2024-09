Hanze-studenten starten met Onmogelijke Opdracht om 100.000 euro op te halen

Foto: Joris van Tweel

Studenten bedrijfskunde van de Hanze zijn begonnen met de Onmogelijke Opdracht. In tien dagen proberen de studenten 100.000 euro op te halen voor de Voedselbank Groningen en Stichting DierenLot.

“Ze gaan in de praktijk tegen allerlei tegenslagen aanlopen”, zegt Eric Blaauboer, organisator en docent aan de Hanze. “Ze moeten uit de modder kruipen en er zullen dingen niet lukken. Maar daarom heet het ook de onmogelijke opdracht. De studenten moeten ambitie tonen. Ze worden waar nodig natuurlijk wel een beetje geholpen.”

Zo moet er bijvoorbeeld een oranje trekker op de Vismarkt worden geregeld en er zal een groot bouwwerk komen van 15.000 statiegeldflessen. “Die flessen verkopen we natuurlijk dan weer om geld naar de Voedselbank en Stichting DierenLot te brengen.”

‘We willen iets moois doen voor de stad’

“Ik vind het fantastisch”, zegt Elly Pastoor, voorzitter van de Voedselbank Groningen. “Wat ik mooi vind, is dat het niet een eendagsvlieg is. De Onmogelijke Opdracht bestaat al heel lang en je ziet dat het concept elk jaar beter wordt. Het wordt gedragen door de hele Hanzehogeschool.”

Naast dat het om armoede bij mensen gaat, heeft de actie ook te maken met dierenarmoede. “Dierenvoedselbanken zijn een groot probleem”, zegt Lenie ’t Hart, ambassadeur van Stichtingen DierenLot. “Met dat geld regelen wij alles, de bakken met voedsel worden dus elke maand bezorgd. Als we 50.000 euro ophalen, kunnen we 330 gezinnen met huisdieren helpen om ervoor te zorgen dat ze iedere maand het eten op de stoep krijgen.”

De Hanze vindt het belangrijk om dit soort projecten te doen. “Er zitten meerdere aspecten aan”, zegt Blaauboer. “Studenten leren in de praktijk, maar we willen ook iets moois doen voor de stad. Eén op de negen kinderen in Groningen groeit op in armoede. Die armoede gaan wij met hulp van docenten, studenten en andere betrokkenen een klein beetje verlichten.”

Volgende week donderdag vindt er een evenement op de Vismarkt plaats. Hierbij zal het eindbedrag bekend worden gemaakt.