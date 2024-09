Hanze en RUG zijn teleurgesteld maar strijdbaar na Prinsjesdag: ‘Toegang tot hoger onderwijs is groot goed’

De RUG en de Hanze - Foto's: Joris van Tweel

De forse bezuinigingen op het hoger onderwijs leiden tot grote teleurstelling van de Hanze en de Rijksuniversiteit Groningen. De Hanze is vooral de langstudeerboete een doorn in het oog. De RUG ziet het wegvallen van de starters- en stimuleringsbeurzen als het grootste struikelblok voor de komende jaren.

De plannen van het kabinet staan volgens Hanze-bestuursvoorzitter Dick Pouwels haaks op de noodzaak om jongeren op te leiden tot de professionals van de toekomst. De langstudeerboete raakt vooral studenten uit minder draagkrachtige gezinnen, stelt Pauwels, waardoor de instroom van hoogopgeleid talent wordt beperkt: “Vooral voor degenen die al moeite hebben met de financiële drempel van studeren in het hoger onderwijs worden door de boete afgeschrikt. Het hbo speelt een cruciale rol in de toegankelijkheid van hoger onderwijs. Minder instroom betekent minder hoogopgeleid talent voor de arbeidsmarkt in onze regio. Investeren in meer begeleiding van studenten vinden wij meer passend.”

Ook het praktijkgericht onderzoek en de instroom van internationale studenten komen volgens Pouwels onder druk te staan door de plannen. De RUG zit straks met een soortgelijk probleem, vertelt RUG-bestuurder Hans Biemans aan de UKrant. Voor de universiteit is de grootste teleurstelling het wegvallen van de starters- en stimuleringsbeurzen in 2025, waardoor de universiteit jaarlijks 32 miljoen euro misloopt. Dit geld was essentieel voor het onderzoek van jonge wetenschappers en de financiering van nieuwe promovendi, aldus Biemans.

Ook de Wet Internationalisering in Balans, die de instroom van internationale studenten moet beperken, zorgt voor zorgen bij beide onderwijsinstellingen. Volgens de RUG vooral omdat de gevolgen hiervan nog onduidelijk zijn. De Hanze hekelt de plannen die de instroom van internationale studenten beperken nu al. Pauwels: “ We hebben elk talent nodig om de grote arbeidsmarkttekorten aan te pakken”, aldus Pauwels. “Daarnaast vinden wij het aanbod van internationale opleidingen en het aantal internationale studenten nu, passend bij onze ambities.”