Hans Vijlbrief wint Prinsjesprijs voor betrokkenheid met ‘zachte stem’ bij Gronings gasdossier

Foto: Hans Vijlbrief (via X)

D66-politicus Hans Vijlbrief is dit jaar de winnaar van de Prinsjesprijs. De oud-staatssecretaris voor mijnbouw kreeg de onderscheiding voor zijn pleidooi over de ‘zachte stem’ en de toepassing hiervan in Groningen.

De Prinsjesprijs wordt sinds 2013 elk jaar toegekend aan- een politicus die in optreden of handelen van bijzondere betekenis is of is geweest voor het gezag van het parlement en voor de vitaliteit van de parlementaire democratie van Nederland.

De jury roemt Vijlbrief om zijn werk en zijn betrokkenheid om de gaswinning in Groningen te stoppen. Met name de zichtbare emotie van de voormalig staatssecretaris bij dreigende uitstel van de sluiting van de gaskraan viel de jury op. Een debat in de Tweede Kamer in april moest daardoor tijdelijk worden onderbroken, omdat Vijlbrief emotioneel werd.

“Het zal je maar gezegd worden”, laat Vijlbrief weten in een dankwoord. “Ik ben de jury natuurlijk zeer dankbaar. Het is een grote eer dat de jury (Jetta Klijnsma, Carla Hoetink en Kees Boonman) vonden dat ik deze prijs had verdiend.Ik hoop dat ‘Luisteren naar de zachte stem’ kan bijdragen aan het herstel van vertrouwen tussen burger en overheid. Als Tweede Kamerlid namens D66 blijf ik mij voor die missie inzetten.’