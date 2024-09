Hachelijk trip voor Chippie uit Stad: kater overleeft rit van Groningen naar Drachten hangend onder auto

Chippie geeft zichzelf een wasbeurt na zijn hachelijke trip - Foto via Dierenambulance Zuid Oost Friesland (Facebook)

De Dierenambulance van Zuidoost-Friesland heeft donderdagmiddag op bijzondere wijze een kat teruggevonden in Drachten. Het dier is hoogstwaarschijnlijk vanaf Groningen onder een auto meegereden naar de Friese plaats.

De kat, genaamd Chippie, werd ontdekt toen de eigenaar van de auto een vreemd geluid hoorde na het parkeren. Onder de auto troffen ze de kat aan, vastgeklampt aan de onderkant. De melders durfden de kat eerst niet direct te pakken, omdat ze bang waren dat hij vastzat aan de uitlaat. Met behulp van een krik wisten ze de kat veilig te bevrijden. Een buurman kon de kat vangen, en tot ieders opluchting bleek hij ongedeerd.

Volgens medewerkers van de Dierenambulance was de kat opvallend ontspannen na zijn hachelijke reis. Bij het uitlezen van de chip bleek de kat inderdaad uit Groningen te komen. De eigenares reageerde verbaasd en bezorgd toen ze hoorde dat Chippie in Drachten was beland. Gelukkig kon ze hem later die avond komen ophalen.