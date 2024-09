Haast om je trein te halen op Hoofdstation? Let op: binnenkort moet je omlopen

Foto: Agnes Monkelbaan via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Aan de achterkant van het stationsgebouw op het Hoofdstation (de kant van de sporen) zullen treinreizigers vanaf het einde van de maand een stuk moeten omlopen. Door werkzaamheden is de looproute tussen west- en oostzijde van het station bijna twee maanden afgesloten.

Vanaf 23 september tot 16 december wordt er gewerkt aan de achterkant van het monumentale stationsgebouw. Het gaat onder meer om rioleringswerkzaamheden. De aannemers achter het project Groningen Spoorzone (de grote verbouwing van het Hoofdstation) moeten daarvoor flink graven in het perron achter het stationsgebouw. De werkzaamheden zijn nodig om begin volgend jaar bij de stationshal de nieuwe perronkappen te kunnen plaatsen.

Door de werkzaamheden is er tijdelijk minder ruimte en worden de looproutes aangepast. De winkels zijn het grootste deel van de tijd bereikbaar, maar via een andere route. De looproutes zullen op het station via bebording worden aangegeven.

Ook moeten treinreizigers bij slecht weer rekening houden met een kleiner aantal schuilplaatsen. Om begin volgend jaar de karakteristieke historische perronkappen te kunnen plaatsen, worden de tijdelijke perronkappen tussen nu en begin november stapsgewijs weggehaald.