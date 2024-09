GVAV Rapiditas wil overstap maken naar zaterdagvoetbal

Foto Andor Heij. GVAV - PKC'83

GVAV Rapiditas wil vanaf het seizoen 2025/2026 met het prestatievoetbal op zaterdag uitkomen. GVAV speelt komend seizoen nog in de tweede klasse op zondag.

GVAV hoopt horizontaal over te stappen naar de tweede klasse zaterdag. “Ik ben zelf iemand van de zondag, maar het overgrote deel van de jeugd wil op zaterdag spelen”, aldus voorzitter Jelle Slagter van GVAV. “Uit onderzoek is gebleken dat uitgaan op zaterdag op één staat dat en beter betaalde baantjes op zondag de tweede reden is om liever op zaterdag te voetballen”.

GVAV is erg afhankelijk van de hoog aangeschreven jeugdopleiding. Dat is momenteel ook aan de orde. Een karrenvracht aan spelers verdween aan het eind van het vorige seizoen toen GVAV naar de tweede klasse degradeerde. Dat is volledig aangevuld met de eigen jeugd.

Volgende week donderdag wordt er op een ledenvergadering van de club een definitief besluit genomen. Slagter verwacht enige weerstand van oudere leden, maar noemt de overstap naar zaterdag onvermijdelijk. Recreatief op zondag voetballen blijft mogelijk bij GVAV.