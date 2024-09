GVAV Rapiditas en Forward starten goed in tweede klasse

Foto Andor Heij. GRC Groningen - GVAV Rapiditas

Forward en GVAV Rapiditas hadden zondag een goede start in de tweede klasse H. GRC Groningen verloor. Beide Groninger derdeklassers gingen in de eerste competitieronde onderuit.

Het gedegradeerde GVAV won in en tegen Gorredijk na een 2-0 ruststand met 3-1. Dat is een opsteker voor de Groningers, want het was de vraag hoe GVAV, na een grote leegloop vorig seizoen, zich in de tweede klasse zou presenteren.

GRC Groningen degradeerde afgelopen seizoen ook. Thuis maakte GRC een valse start en ging met 2-0 onderuit tegen Annen.

Forward won op Zernike met 3-1 van Jubbega, dat zich vorig seizoen terug trok uit de eerste klasse om bewust te degraderen. Jubbega wilde met ‘eigen jongens’ verder en er kwam daardoor een leegloop. Max Oogink scoorde twee keer voor de Groninger studenten.

Derde klasse

In 3O verloren beide Groninger clubs. Groninger Boys ging uit met 4-2 onderuit tegen Noordster. Het gedegradeerde SC Stadspark speelde ook uit en ging met 3-2 ten onder tegen MOVV.

Vierde klasse

In 4B won het gedegradeerde Engelbert met 2-0 bij Buinen. Het gepromoveerde Groen Geel (zo) verloor in en tegen Nieuw Buinen met 4-0.