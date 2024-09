Grote wisseltruc in Martini Ziekenhuis: alle verpleegbedden worden vervangen

De nieuwe ziekenhuisbedden van het Martini Ziekenhuis worden schoongemaakt voor ze de afdeling op gaan - Foto: Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis is dinsdagochtend begonnen met een grote ombouwoperatie. Alle ruim vijfhonderd ziekenhuisbedden in het ziekenhuis worden de komende dagen vervangen door een nieuw exemplaar.

Ook de matrassen en bijbehorende nachtkastjes worden vervangen door een nieuw exemplaar. De afdeling Cardiologie van het Martini Ziekenhuis kreeg dinsdagochtend de primeur: zij waren de eerste die de nieuwe bedden mochten gaan gebruiken.

Het Martini Ziekenhuis liet eerder al weten dat de vervanging van de bedden een miljoeneninvestering is, maar noodzakelijk. De nieuwe bedden zijn comfortabeler en gebruiksvriendelijker voor zowel patiënten als medewerkers. Patiënten zijn langer en breder geworden in de afgelopen jaren, wat terug te zien is in de omvang van de nieuwe bedden. Ook zijn de bedden simpeler te bedienen en door een vijfde wiel makkelijker te verplaatsen.

Het oude bed van het Martini Ziekenhuis Het nieuwe bed van het Martini Ziekenhuis

Ook de matrassen zijn vernieuwd. Ze zijn nu ‘hybride’, wat betekent dat ze zowel als normaal matras en als anti-doorligmatras kunnen dienen. Het personeel hoeft daardoor geen zware matrassen meer te verplaatsen.

Het ziekenhuis is nog een aantal dagen bezig met de inhuizing van de nieuwe bedden en het afvoeren van de oude.

Het eerste nieuwe bed staat op de afdeling Cardiologie De eerste patiënt ligt inmiddels in dat nieuwe bed

Alle bovenstaande foto’s zijn van het Martini Ziekenhuis (via Instagram)