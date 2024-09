Groot deel Provinciale Staten neemt ‘geschokt’ afstand van uitspraken BBB-fractievoorzitter Moes

Acht partijen in de Provinciale Staten van Groningen hebben zich dinsdagmiddag gezamenlijk gedistantieerd van uitspraken van BBB-fractievoorzitter Gouke Moes. Het Statenlid zorgde zondag en maandag voor veel ophef met uitspraken op X (voorheen Twitter), nadat een regenboogpad in Appingedam werd beklad met hakenkruizen.

Afgelopen weekend werd een regenboogpad in Appingedam, al voor deze werd geopend, beklad met onder andere hakenkruizen. Gouke Moes, fractievoorzitter van de grootste statenfractie in de Provinciale Staten, ging in op de kwestie via X. “Zo werkt polarisatie. Jammer, van beide kanten jammer”, schreef Moes. In een reactie vroeg een X’er om opheldering over de uitspraak met de vraag: “Welke beide kanten bedoel je nou?”. Moes reageerde daarop: “De kant die bedacht heeft dat daar zo’n regenboogpad moet komen en daarmee volledig de belevingswereld van veel jongeren daar negeert (misschien zelfs provoceert) en de kant die daar dan met hakenkruizen tegenin gaat.”

“Zijn bericht kwam op ons over dat het symbool van gelijkheid, de regenboog, gelijkgesteld werd aan een symbool van haat, het hakenkruis”, schrijven de Statenfracties van GroenLinks, CDA, Socialistische Partij, Partij voor de Dieren, Volt, PvdA, Partij vóór het Noorden en D66 in een gezamenlijk statement. “Wij zijn geschokt door dit bericht en distantiëren ons ervan. Wij zullen onze gemeenten altijd actief blijven steunen bij hun inzet op het gebied van de sociale acceptatie en veiligheid van álle inwoners van de provincie Groningen. ”

Het volledige statement van de acht partijen is te lezen in de onderstaande berichten op X. Daaronder zijn ook de berichten van Moes te lezen.

Een provincie Groningen voor iedereen. pic.twitter.com/RXdAesP0Sv — GroenLinks Provincie Groningen (@GLprovGroningen) September 3, 2024

Zo werkt polarisatie. Jammer, van beide kanten jammer. https://t.co/l1uYSiSQ14 — Gouke Moes (@GoukeMoes) September 1, 2024