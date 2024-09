Groningse spellenmaker valt met ‘Koehandel Festival’ in de prijzen bij verkiezing Speelgoed van het Jaar

Foto via Robert Brouwer

Spellenmaker Robert Brouwer is opnieuw in de prijzen gevallen bij de verkiezing ‘Speelgoed van het Jaar’. Zijn spel ‘Koehandel Festival’ won in de categorie Kidult, 18+, die zich op volwassenen richt.

Ook de afgelopen jaren viel Brouwer bij de verkiezing in de prijzen. Met het spel GRUNN won hij al eens Het Grote Basisschoolspel. Vorig jaar won hij de categorie kinderspellen met ‘Bende op de Boerderij’. Het spel ‘Koehandel Festival’ lijkt op het 38 jaar oude spel ‘Koehandel’. Uitgeverij Ravensburger besloot twee jaar geleden dat het tijd was voor een nieuwe versie van dit spel. Het liefst wat sneller, flitsender, hedendaagser en met een aantal nieuwe elementen. Door de uitgever werden een groot aantal spelauteurs benaderd waarbij ze uitgedaagd werden om, onder strikte geheimhouding, met een nieuwe, originele versie van het spel te komen.

Brouwer werd aanvankelijk niet benaderd, maar omdat hij contact had met Ravensburger werd hij na enige tijd ook gevraagd om met een idee te komen. “Het originele spel ben ik vervolgens vaak gaan spelen, en heb alle onderdelen, die ik zelf minder leuk vond, aangepast. Daarnaast heb ik drie nieuwe elementen toegevoegd aan het spel om het sneller en minder geluksafhankelijk te maken. Vervolgens is er een jaar getest met verschillende testgroepen. Na twaalf maanden werd het gros van de spelauteurs bedankt en werd er verder gegaan met drie concepten, waaronder die van mij. Na weer een half jaar uitgebreid testen, kwam uiteindelijk mijn spel als winnaar uit de bus.”

Het spel is inmiddels uitgebracht in een groot aantal Europese landen. In ons land is het nu verkozen als ‘Speelgoed van het Jaar’.