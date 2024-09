Groningse ondernemers mogen helft van factuur voor vervolgadvies over verduurzaming bij provincie neerleggen

Ondernemers uit Groningen die niet weten waar ze moeten beginnen bij hun verduurzamingsslag, kunnen al gratis terecht bij het energieloket Groningen Werkt Slim voor startadvies. Ondernemers die al wat verder zijn, kunnen vanaf 21 september subsidie aanvragen bij de provincie Groningen voor het inwinnen van financieel, juridisch of technisch advies.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan hulp bij de aanvraag van een subsidie of lening, het opstellen van een onderhoudsplan voor meerdere jaren of de berekening voor een dakconstructie om zonnepanelen te plaatsen. Subsidie aanvragen kan vanaf komende zondag tot 1 maart 2027, tenzij de subsidiepot eerder leeg is. In totaal is er 645.000 euro beschikbaar.

Hiermee kan de provincie maximaal 258 ondernemers ondersteunen. De provincie draagt maximaal vijftig procent bij aan de advieskosten, tot een bedrag van 2.500 euro per ondernemer. Meer informatie is te vinden op de website van de provincie Groningen.