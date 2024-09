Groningers gaan meedenken en praten over lange-termijnrisico’s Groningenveld

Foto: Gijs Bouman (112 Groningen)

Een klankbordgroep van vijf Groningers gaat een belangrijke rol spelen bij het toezicht op het in kaart brengen van risico’s zoals aardbevingen en bodemdaling op de lange termijn, nu de gaswinning uit het Groningenveld is gestopt.

Dat meldt het Staatstoezicht op de Mijnen, die toezicht houdt op de afronding van de gaswinning, het opruimen van putten en de risico’s op de lange termijn. De ervaringsdeskundigen, die zelf schade hebben ervaren door de gaswinning, denken mee over deze risico-inventarisatie.

De klankbordgroep is een nieuw initiatief van SodM. Het doel is om, in tegenstelling tot eerdere fouten, de inwoners van Groningen direct te betrekken bij de vormgeving van het toezicht. Hun input helpt SodM om risico’s vanuit een burgerperspectief te begrijpen en mee te nemen in de besluitvorming, vertelt inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het SodM.

“Bij de Parlementaire Enquête Aardgaswinning Groningen hebben we gezien dat het nadenken over de risico’s van het Groningen-gasveld veelal plaatsvond in het gesloten bolwerk van de mijnbouwsector”, aldus Kockelkoren. “Daarin was weinig ruimte voor tegengeluid. Dat willen we nu beter proberen te doen. Door vanaf het begin mensen uit Groningen te betrekken bij het vormgeven van ons toezicht en goed te luisteren naar hun zorgen, hopen we deze fout niet te herhalen.”