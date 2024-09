Groninger Museumnacht uitverkocht met 3.500 bezoekers: “Veel internationale jongeren”

Foto: Rieks Oijnhausen

De achtste editie van de Groninger Museumnacht is een succes geworden. Volgens de organisatie heeft het evenement ruim 3.500 bezoekers getrokken en was het daarmee volledig uitverkocht.

“Bij deze editie waren er op zeven locaties in de binnenstad tentoonstellingen, optredens en andere activiteiten te bekijken”, laat de organisatie achter het evenement weten. “Zo waren de deuren van het Groninger Museum, Museum aan de A, het Universiteitsmuseum, Noorderlicht, Synagoge Groningen en Forum Groningen tot 01.00 uur ’s nachts te bezoeken. Ook de deuren van de A-kerk waren geopend waar het GRID Grafisch Museum aanwezig was.”

“Veel nieuwe bezoekers, waaronder veel internationale jongeren”

Het geheim van het succes is volgens de organisatie de programmering in combinatie met de nachtelijke sfeer. “Op de locaties waren lezingen, workshops, muziek, dans en bijvoorbeeld poëzie te bekijken. Daarnaast konden de tentoonstellingen bezichtigd worden die deze periode worden aangeboden in de musea. Wat we hebben gezien is dat we veel nieuwe bezoekers naar de musea hebben getrokken, waaronder ook veel internationale jongeren.” En er was veel te zien. Iets dat in het oog sprong was een heuse drakendans bij het Groninger Museum. Ook waren op de Werkmanbrug personen te zien die verkleed waren als porseleinen figuren. Dit was omdat het museum 150 jaar bestaat.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Een drakendans bij het Groninger Museum. Foto: Rieks Oijnhausen De deuren van het Groninger Museum waren tot in de nacht geopend. Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Nieuwe onderdelen

In vergelijking met eerdere edities waren er ook verschillende nieuwe elementen toegevoegd. “Dit jaar hebben we de samenwerking gezocht met de Stadjerspas. De deelnemende musea hebben een aantal kaartjes beschikbaar gesteld aan inwoners die een Stadjerspas hebben. Daarnaast was de Regenboog Route een nieuw onderdeel. Met deze wandelroute werden alle zeven musea aangedaan waarbij regenboog-programmaonderdelen werden uitgelicht.” Zo was in de Synagoge een expositie te zien over Jacob Israël de Haan. De Haan is de auteur van de eerste autobiografische homoseksuele roman. In Studio Noorderlicht konden bezoekers deelnemen aan een Drag Bingo Show.

Vervolg?

De Groninger Museumnacht is in een aantal jaren een begrip geworden in de stad. “Met dit evenement is het mogelijk om op een hele laagdrempelige en ludieke manier kennis te maken met de musea die zich in onze stad bevinden. Een vervolg gaat er dan ook zeker komen. De datum voor de negende editie wordt binnenkort bekendgemaakt.”