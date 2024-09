Groningen stijgt één plek in top 100 van beste binnensteden

Foto Andor Heij: Herestraat 2024

De binnenstad van Groningen is één plek gestegen op de ranglijst van beste honderd binnensteden. Groningen staat nu plek 12. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Goudappel naar de ‘meest vitale’ binnensteden en winkelgebieden.

Goudappel doet dit onderzoek eens per twee jaar. De onderzoekers kijken naar vier categorieën, onder meer naar de kwaliteit van het winkelaanbod, de winkelstraat zelf, veiligheid, leegstand, bereikbaarheid en bevolkingssamenstelling. Ook wordt meegenomen hoeveel mensen in de buurt van de stad wonen, hoeveel ze te besteden hebben en hoe vaak ze gaan shoppen.

Volgens de onderzoekers besteden gemeenten de laatste jaren meer aandacht aan de inrichting buiten. Het gaat bijvoorbeeld om bankjes in de winkelstraat, en de aanwezigheid van groen. Daarmee voelt een winkelstraat in de zomer flink koeler aan.

Op twee van de vier gebieden zit de Groninger binnenstad bij de beste twintig van Nederland, namelijk het winkelaanbod en de inrichting van de straat. Het voordeel van Groningen is dat er in de omtrek weinig concurrente van andere grote winkelgebieden is. De stad scoort wel opvallend laag op het gebied van het maximum parkeertarief.

In de ranglijst scoort Utrecht het beste, voor de vijfde keer op rij. Amsterdam en Den Haag staan op plek twee en drie. De lijst wordt afgesloten door Hoogeveen en Stadskanaal.