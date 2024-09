GroenLinks wil spoed bij aanpak ‘rotte kiezen’ in Gelkingestraat: ‘Lijkt alsof de boel op instorten staat’

De twee rotte panden aan de Gelkingestraat - Foto via Google Maps Streeview

De gemeente Groningen moet de eigenaar van twee panden aan de kop van de Gelkingestraat achter de broek zitten om snel iets te doen aan de staat van de panden. Volgens GroenLinks in de gemeenteraad lijkt het erop alsof de panden op instorten staan en doen ze afbreuk aan de aanloop naar de vernieuwde Grote Markt.

De panden, op de adressen Gelkingestraat 6 en 8, staan al sinds 2016 in een staalconstructie, klaarblijkelijk om de muren niet te laten instorten. De ramen zijn dichtgetimmerd en de muren zien er compleet vervallen uit. Een jaar geleden werd duidelijk dat er inmiddels een vergunning is verleend om de twee rijksmonumenten aan te pakken en dat de eigenaren bezig waren met het zoeken naar een aannemer. Maar nu, een jaar later, is er nog steeds niks gebeurd aan de twee zwaar verpauperde gebouwen.

Eind vorig jaar maakte de gemeente bekend dat er plannen in de maak zijn voor de aanpak van hele Gelkingestraat en Oosterstraat. Daarvoor zijn inmiddels al wat schetsen getekend en begin volgend jaar moet er een ontwerp op tafel liggen. In de loop van volgend jaar zou de verbouwing van de twee straten moeten beginnen.

Maar de gemeente moet eerder iets gaan doen om de twee panden aan te pakken, vindt de raadsfractie van GroenLinks. De eigenaar van de twee panden moet haast gaan maken met het herstel van de gebouwen. “De fractie van GroenLinks is verbaasd dat zo’n wantoestand al zoveel jaren kan blijven voortduren”, aldus GroenLinks-raadslid Benni Leemhuis. “We vragen ons af wanneer er iets gedaan gaat worden. Dee uiterlijke, maar misschien ook interne situatie van beide panden zou met spoed moeten worden aangepakt door de eigenaar of eigenaren. Een bevredigend herstel van deze gevels en panden is essentieel voor het welslagen van de plannen om de Gelkingestraat te verbeteren.”