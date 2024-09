GroenLinks roept op om in te zetten op toegankelijk openbaar vervoer: “Rails aanleggen, niet weghalen”

Foto: Rob Dammers - Deventer Colmschate NSR SNG 2772 Sprinter 7050, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115995191

Op Prinsjesdag was er dinsdag geen goed nieuws voor het openbaar vervoer. Het kabinet wil 110 miljoen euro bezuinigen op het ov in de Randstad. Statenlid Bas de Boer van de GroenLinks-fractie in Groningen noemt die ontwikkeling zorgelijk.

“Het openbaar vervoer zit met schakels aan elkaar vast”, legt De Boer uit. “Ik hoor in diverse debatten wel vaker het idee om te bezuinigen in stedelijk gebied en te investeren in het Ommeland. Je gaat dan dus investeren in dunnere lijnen op het platteland en Stad moet het dan met minder doen. Met als gevolg dat je dan wel vanuit Enumatil naar de stad kunt, maar dat de laatste kralen aan de ketting dan ontbreken. Het is een valse tegenstelling. Het openbaar vervoer is een groot netwerk. Haal je daar een schakel uit, dan heeft dat direct impact, waardoor het moeilijker wordt om een reis te maken.”

“Dit kabinet geeft de ruimte aan de auto”

Het Statenlid maakt een vergelijking met de dienstregeling die na de coronacrisis werd aangeboden: “Er was een soort geraamte overgebleven. Het gevolg was dat je minder mensen met het openbaar vervoer zag reizen. Pas nu zie je de cijfers weer toenemen. En dat is denk ik het probleem met de plannen die vandaag gepresenteerd zijn: het zijn korte termijnplannen. Terwijl het slimmer is om naar de lange termijn te kijken. Dit kabinet maakt ruimte voor de auto. Dat lijkt op dit moment prettig, maar uiteindelijk zullen steeds meer wegen dichtslibben. Als je nu inzet op de ontwikkeling van beter openbaar vervoer, dan kun je daar over tien jaar de vruchten van plukken. Je hebt dan zo’n goed systeem opgebouwd dat mensen zeggen, die auto doe ik weg, want de bus stopt om het kwartier voor mijn deur.”

“Geen geld in de begroting voor Nedersaksenlijn”

In de Troonrede, die traditie getrouw uitgesproken wordt door de Koning, werd de Nedersakenlijn genoemd als voorbeeld voor aan te leggen infrastructuur buiten de Randstad. “Het is heel mooi dat de lijn genoemd werd omdat deze investering heel erg nodig is. Voor Oost-Groningen gaat het een levenslijn worden. En ook Stad en Twente zullen er de voordelen van ondervinden. Het grote struikelblok is dat het wel genoemd wordt, maar dat er in de begroting geen geld voor gereserveerd is. Het is een mooi plan waar het lastig voor is om er geld voor te vinden. Daar zou echt inzet op nodig zijn.”

“Openbaar vervoer minder toegankelijk”

Ook de Lelylijn stond dinsdag in de belangstelling. Daarvan werd bekend dat er naar alle waarschijnlijkheid afgelopen zomer is geprobeerd om een deel van het geserveerde bedrag voor deze spoorlijn te gebruiken om de prijsstijgingen van treinkaartjes te dempen. De Boer: “Daar schrik ik van. Het is eigenlijk een heel goed voorbeeld van korte termijn denken. Er wordt met potjes geschoven waardoor het uiteindelijk een averechts effect hebt omdat je niets oplost en er niets gebouwd gaat worden. Kijk hoe er de afgelopen jaren met de NS is omgegaan waardoor zij nu prijsverhogingen moeten doorvoeren. Dit kabinet maakt keuzes om het openbaar vervoer minder toegankelijk te maken. Er worden rails aangelegd, maar tegelijkertijd worden er ook rails weggehaald. Uiteindelijk kom je dan nog steeds nergens.”

49-euro-kaart

De fractie van GroenLinks wil het er ook niet bij laten zitten. “Mijn collega in de Tweede Kamer, Habtamu de Hoop, blijft zich inzetten voor toegankelijker openbaar vervoer. Zo wil hij naar Duits voorbeeld een 49-euro-kaart invoeren. Daarnaast blijven wij als partij ons inzetten om de Lelylijn, Wunderline en Nedersaksenlijn gerealiseerd te krijgen.”