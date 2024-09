Gretig FC Groningen maakt zich op voor topaffiche tegen Feyenoord

“Feyenoord thuis, zaterdagavond, dat prikkelt de gevoelens, we hebben er zin in.” Zo opende trainer Dick Lukkien zijn perspraatje vrijdagmiddag. Na een korte interlandbreak hoopt FC Groningen in een uitverkochte Euroborg de ongeslagen reeks en sterke seizoenstart voort te zetten. Met acht punten uit vier wedstrijden staat de FC momenteel op de vierde plek.

Door Willem Poppes

Een nieuw gezicht op Corpus is Stije Resink, de 21-jarige middenvelder die onlangs overkwam van Almere. Na anderhalve week heeft hij zijn plek in Groningen al goed gevonden. “De eerste week is ontzettend snel gegaan”, vertelt Resink. “Ik ben goed opgevangen door de jongens, het is een hechte groep en ik heb het gevoel dat ik er perfect tussen pas.”

Dat Resink moeiteloos in de selectie is opgenomen, blijkt duidelijk na een afwerkoefening. Nadat de 21-jarige middenvelder de winnende maakt, barst het team met hesjes uit in gejuich alsof ze zojuist de Champions League hebben gewonnen en Resink wordt besprongen door zijn teamgenoten. Het zegt veel over dit elftal, vertelt Dick Lukkien in het perspraatje: “ze zijn bloedfanatiek en ze kunnen ontzettend goed met elkaar opschieten.”

Feyenoord

In datzelfde perspraatje benadrukt Lukkien dat hij Feyenoord als een zwaardere tegenstander ziet dan AZ, waar Groningen onlangs nog met 0-0 tegen gelijkspeelde. “Feyenoord heeft meer specifieke kwaliteiten dan AZ,” legt de trainer uit. “Vooral voorin, met Gimenez in de spits, Paixao op links en niet te vergeten Timber – het zijn allemaal erg goede spelers.”

Feyenoord is voor haar doen wat stroef aan de competitie begonnen. Overtuigend werd er met 1-5 bij in Zwolle tegen PEC gewonnen, maar er werd zowel thuis tegen Willem 2 als uit tegen Sparta met 1-1 gelijk gespeeld. In die laatstgenoemde wedstrijd pakte middenvelder Ramiz Zerrouki rood, waardoor hij niet afreist naar het hoge noorden.

FC Groningen

Dick Lukkien hoopt dat zijn team met dezelfde gretigheid zal spelen als de afgelopen maanden, hij ziet dat zijn selectie met enthousiasme toeleeft naar zaterdag. “Onze jongens hebben altijd zin om te voetballen”, vertelt de hoofdtrainer. “Het is prachtig om je te kunnen meten met een topclub in Nederland, en dat in eigen huis. Dan ben je benieuwd: kunnen wij ons eigen spel weer spelen? Kunnen we de Euroborg opnieuw achter ons krijgen en de mensen een mooie avond bezorgen? Daar hebben we zin in.”

FC Groningen speelde tijdens de interlandbreak één oefenwedstrijd, die met 1-3 werd verloren van Cambuur Leeuwarden. Nog vervelender dan de nederlaag was het uitvallen van centrale verdediger Marco Rente, die in het duel een hamstringblessure opliep. Hierdoor zal hij de wedstrijd tegen Feyenoord moeten missen. Hoe lang Rente aan de kant zal staan, is nog niet duidelijk. Verder beschikt trainer Dick Lukkien over een volledig fitte selectie.

Zaterdagavond zal er om 18:45 worden afgetrapt in de Euroborg.