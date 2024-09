GRC met drie teams in knock outfase districtsbeker

GRC Groningen komt dankzij de zege van zaterdag 1 bij Amicitia VMC met liefst drie teams uit in de knock outfase van de districtsbeker. Eerder plaatsten het eerste en het tweede zondagteam zich al.

De zaterdagtak van GRC had bij competitiegenoot Amicitia VMC aan een punt genoeg en won het duel der vijfde klassers met 2-3.

In de openingsfase kregen beide clubs een strafschop, Amicitia benutte die, de penalty van GRC werd gestopt. Voor rust was Amicitia de betere ploeg en de 2-0 in de 25’ minuut was dan ook verdiend. GRC ontsnapte aan de 3-0 toen de bal op de lat belandde in plaats van in de bovenhoek.

Kort voor rust kwam GRC terug tot 2-1 en in het eerste kwartier na rust boog GRC de achterstand om in een 2-3 voorsprong. Daarna waren de beste kansen voor GRC wat nog twee keer scoorde. Die doelpunten werden wegens respectievelijk buitenspel en hands afgekeurd.

Uit het restant van FC Lewenborg-HFC’15 (tussenstand 1-0) komt nog een laatste deelnemer uit de gemeente Groningen. Het is nog niet bekend wanneer die in augustus gestaakte wedstrijd uitgespeeld wordt.