Grasbaancoureur Romano Hummel weer uit het ziekenhuis na harde crash

Foto: romanohummel.nl

Hoogkerker Romano Hummel is afgelopen zaterdag in het ziekenhuis beland na een harde crash tijdens het WK grasbaanrijden in het Duitse Vechte. Op een video is te zien hoe de coureur onderuit gaat en vervolgens overreden wordt door de Fransman Jordan Dubernard, die hem niet meer kan ontwijken.

Hummel is ter plekke medisch verzorgd en vervolgens met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een hersenscan wees uit dat de coureur geluk heeft gehad: daar was geen schade op te zien. Voor de zekerheid moest de Hoogkerker wel in het ziekenhuis overnachten.

Volgens RTV Noord gaat het nu dusdanig goed met Hummel, dat hij naar huis mag.