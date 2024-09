Gorecht start met zege, Helpman verliest, VVG haalt uit

Foto: Martijn Minnema. VVG en Lycurgus wonnen hun eerste wedstrijd

Het seizoen 2024/25 is ook voor de eerste t/m de vijfde klassers begonnen. Gorecht opende in de tweede klasse met een zege, Helpman verloor. In de derde klasse opende VVG zeer sterk. De andere degradant, FC Lewenborg, ging onderuit. The Knickerbockers en Lycurgus openden het seizoen met een driepunter.

*Gorecht opende in 2I met een uitzege op FC Meppel. Sven Hazewinkel bezorgde de Harenaars kort voor tijd de winst, 2-3. Gorecht stond toen al met tien man na een rode kaart. Steef Borgman en een eigen doelpunt van Meppel bogen voor rust een 1-0 achterstand om in een 1-2 voorsprong bij rust.

*Helpman leek op weg naar een zege bij Achilles 1894, het stond lang 0-1 door een treffer van Tim Sanders maar in het laatste kwart sloeg Achilles hard toe, 4-1.

*In de derde klasse B liet het vernieuwde VV Groningen zien er klaar voor te zijn. Het hakte Borger met 7-0 in de pan. Grote man was Mitchell Schievels, hij scoorde vijf keer. Bij rust stond het al 3-0, de andere twee treffers werden gescoord door Virgil Muller en Stefan Bolt.

*FC Lewenborg kende geen goeie start, het verloor thuis na een 1-5 ruststand met 2-6 van Loppersum. Voor Lewenborg scoorden Armando Kremer (de 1-0) en Tom Katgert (kort na rust de 2-5).

*The Knickerbockers won op eigen veld met 3-0 van DVC Appingedam. Voor rust scoorden Dennis van Roeden en Han van Dijk, na rust trof Laurens Stellingwerf doel.

*De derby tussen Lycurgus en Be Quick 1887 eindigde in 2-1. Richard Speelman bepaalde de ruststand op 1-0, Kay Dollenkamp maakte gelijk en in de slotfase was Loetse Boeijenga de gevierde man voor Lycurgus.

*Groen Geel bleek na de slechtste voorbereiding in de historie van de club ook in de competitie nog niet on fire, 0-0 bij Aduard 2000. Het is in elk geval beter dan de vorige wedstrijd, toen voor de beker thuis met 1-5 van vierde klasser Middelstum werd verloren. Kortom, de stijgende lijn is te pakken. Het scorend vermogen net als vorig seizoen nog niet.

Kort de vierde klassers, in 4D won HFC’15 met 1-2 bij Stânfries, in 4E ging Haren met 1-4 onderuit tegen Middelstum en verloor Omlandia met 3-2 in Noordwolde. Mamio speelde thuis tegen ZNC en won met 2-0.