Gigaklus op Hoofdstation vertraagd: kraan om seinhuis en loopbrug op te tillen is kapot

Foto: Joris van Tweel

De voorbereidingen waren al in volle gang om komend weekend de monumentale passerelle (loopbrug) en seinhuis terug te plaatsen op hun definitieve plek bij het toekomstige reizigersplein van het Hoofdstation. Maar de kraan die de klus moet klaren is kapot. Daardoor is het nu wachten op een speciaal onderdeel.

Volgens ProRail gaat het om een ‘cruciaal onderdeel’, wat uit Duitsland moet komen. Daarna moet dit onderdeel nog worden gemonteerd. Daardoor gaat het niet lukken de werkzaamheden in de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag te laten plaatsvinden, aldus ProRail.

“Het hijsen van de passerelle gaat nu gebeuren in de nacht van zondag op maandag”, laat woordvoerder Mirjam de Witte van ProRail vrijdagmiddag weten. “Het seinhuis zal in de nacht van maandag op dinsdag teruggaan naar zijn plek.”

Zwaar tillen

De kraan is cruciaal voor de operatie die aannemer Strukton wil uitvoeren. Het bakbeest wat begin volgende week wordt gebruikt is nog groter dan de kraan die werd ingezet tijdens het weghalen van de twee gebouwen. Het seinhuis weegt 90,5 ton en de passerelle 120 ton. De 500 tons rupsgiek kan zijn werk vanaf één vaste plek gaan uitvoeren, omdat er een soort ‘rugzak’ aan wordt gehangen, waar 250 ton extra contragewicht in zit.

Het monumentale seinhuis en de passerelle uit 1928 stonden in de weg tijdens de werkzaamheden aan het nieuwe Hoofdstation. De bouwsels werden daarom ruim twee jaar op een tijdelijke ‘parkeerplek’ gestald.

Meekijken

Wie de verhuizing zondag- en maandagnacht wil zien, kan meekijken via webcams. Het hijsen begint beide nachten rond 2.30 uur. Naar verwachting zullen het seinhuis en de passerelle dinsdagochtend tussen 5.00 en 6.00 uur weer op hun plek staan. Na de verplaatsing zijn er opnieuw vijf dagen nodig om de kraan weer af te bouwen.