Foto: 112 Groningen

Aan de Doornbosheerd in Beijum is in de nacht van donderdag op vrijdag één persoon gewond geraakt bij een geweldincident waarbij mogelijk is geschoten.

Het incident vond plaats rond 01.00 uur. De hulpverlening werd direct opgestart en het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis.

De plek van het incident werd vervolgens ruim afgezet, zodat er onderzoek gedaan kon worden. De toedracht van het incident is nog niet bekend.