Gemeentebestuur wil vervoer bij dienstreizen centraal vastleggen

Het gemeentebestuur is bereid om centraal vast te leggen welke dienstreizen raadsleden of medewerkers van de gemeente maken. Dat antwoordt het college op vragen van de fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren.

Die fracties vinden onder meer dat ambtenaren die minder dan duizend kilometer moeten afleggen voor een dienstreis, daarvoor niet meer het vliegtuig moeten nemen. Ook moet voor een reis per auto, een zero-emissie voertuig worden gekozen. Dit om aan te sluiten bij de ambitie om de klimaatimpact van Groningen te verkleinen en om het goede voorbeeld te geven.

De afgelopen twee jaar maakten ambtenaren, raadsleden en collegeleden 128 dienstreizen. Een groot deel van de internationale dienstreizen had België of Duitsland als bestemming, waarbij meestal werd gekozen voor de trein, touringcar of waterstofauto. Er werd 46 keer gekozen voor een retourreis per vliegtuig, waarbij in totaal 112 personen meegingen. Soms ging het om bestemmingen relatief dichtbij huis, zoals München, Milton Keynes (UK), Birmingham en Zürich).

De gemeente wil nu kijken of ze jaarlijks een overzicht van dienstreizen kan leveren. Ook wil ze bekijken welke minimumafstand ze wil nemen voor dienstreizen per vliegtuig. Het is nu echter nog niet mogelijk om buitenlandse dienstreizen alleen toe te staan met zero-emissie auto’s. Die zijn namelijk niet te allen tijde beschikbaar.