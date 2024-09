Gemeente wil grillroom sluiten vanwege delicten oud-eigenaar, neef wil dat rechter daar een stokje voor steekt

Foto via Google Maps - Streetview

De gemeente Groningen wil Grillroom Caïro in de Peperstraat sluiten, omdat de oud-eigenaar betrokken was bij een drugsdelict en valsheid in geschrifte. Een neef van de oud-eigenaar, die nu de zaak runt, probeerde maandag de rechter te voorkomen dat de grillroom moet sluiten.

Dat meldt RTV Noord maandagmiddag.

Vanwege de strafbare feiten komt de voormalig eigenaar niet meer in aanmerking voor een exploitatievergunning. De gemeente vermoedt dat de oud-eigenaar nog steeds betrokken is bij de grillroom, ondanks de overname door zijn neef in juni.

Hierdoor zou de vergunning alsnog niet worden verleend. Dit soort constructies, waarbij een nieuwe eigenaar wordt ingezet om een zaak open te houden, komt volgens de gemeente vaker voor. De advocaat van de neef stelt dat de overname eerlijk is gegaan en dat zijn cliënt niet zou moeten boeten voor de daden van zijn neef.

De rechter buigt zich nu over de zaak en doet binnenkort uitspraak. Ondertussen loopt er een aanvullend onderzoek naar de overname.